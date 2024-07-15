Зірка "Ліги Сміху" Розовий вперше показав травмовану голову після потрапляння осколку на фронті

Український комік та зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий вперше показав прооперовану голову після важкого поранення на фронті.

Раніше у своїх соцмережах гуморист намагався всілякими методами прикрити уражене місце. І через три місяці хірургічних втручань і реабілітації Віктор наважився показати свої реалії прихильникам. Так, на зображенні видніється великий слід від осколку посередині голови та декілька шрамів довкола. Втім, захисник ніколи не забуває про гумор, тому кадр він підписав так: "Той во, впав".

Віктор Розовий / Фото: instagram.com/viktor.rozoviy

Зазначимо, від початку повномасштабної війни Віктор Розовий стояв на захисті України. Зокрема, нищив окупантів у складі 3-ї окремої штурмової бригади, де й отримав важке поранення під час виконання бойового завдання. Артиста було терміново госпіталізовано та проведено низку маніпуляцій. На щастя, актор уже поступово реабілітується й інколи виходить на зв'язок з фанами. Як от нещодавно Віктор показував, як на кріслі колісному збирався з дружиною на прогулянку та ніжно звернувся до неї.

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