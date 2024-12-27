Зірка "Ліги сміху" Розовий вперше розповів, як під Авдіївкою його було поранено міною, і шокував фото

Український комік і зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий після осколкового поранення голови на фронті вперше поділився історією, як це трапилося.

Так, артист вже тривалий період перебуває на реабілітації. Після низки операцій і лікування актору, на щастя, вдається поступово повертатися до життя. Віктор інколи ділиться прогресом і тішить своїх фанів розмовними сторіз.

А цього разу ветеран у своєму фотоблогу вирішив нагадати, якою ціною виборюється незалежність України. Зокрема, оприлюднив фото, зроблене після того, як він вийшов з коми. Розовий поділився власною історією та як чудом він вижив після того, як ворожий снаряд прилетів до нього майже в окоп і пробив шолом.

"Це фото було зроблено в перші дні, коли я вийшов з коми, після уламкового поранення голови. 120-та міна впала менше метра від мого окопу, уламок пробив сам окоп і мій шолом. У мене було уражено праву і частково ліву, півкулі мозку", - поділився ветеран.

Віктор Розовий / Фото: instagram.com/viktor_rozovyi

Актор каже, що відтоді він бореться з низкою травм, серед яких дуже серйозні проблеми з кінцівками, слухом і розсіяною увагою: "Зараз у мене геміпарез та спастичність лівих кінцівок та зорово-просторове порушення. Є парез правої стопи. У мене луснули барабанні перетинки і я погано чую на ліве вухо, права ж перетинка відновилась сама. По когнітиву ніби все плюс-мінус ок, окрім того, що мені трішки важкувато концентрувати увагу, бо легко відволікаюсь на якісь дрібниці".

Насамкінець Віктор зазначив, що невпевнений, що повернеться до свого колишнього життя після поранення під Авдіївкою. Утім, наголосив, що це точно не зламає його й він рухатиметься уперед.

"Я не знаю чи зможу повернутись до того фізичного стану в якому я був в Орлівці під Авдіївкою 21.03.24. Але єдине, що я знаю точно - це те що я кожного дня буду ставати кращим, аніж був вчора", - розчулив воїн.

Нагадаємо, нещодавно Віктор Розовий показав, як загоюються шрами після трепанації черепа.

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