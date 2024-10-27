Зірка "Ліги сміху" Розовий зізнався, ким працює під час реабілітації після травми: "Це велика честь"

Український комік і зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий поступово повертається до звичного життя після складного осколкового поранення на фронті.

Так, під час реабілітації Віктор не сидить склавши руки. Він вирішив повернутися до улюбленої "Ліги сміху". На шоу комік колись спочатку був в акторському складі команди "Загорецька Людмила Степанівна", а потім спробував себе у ролі ведучого. Щоправда, тепер він змінив специфіку роботи. І хоч і не з'являється на сцені, але залюбки редагує жарти гумористичних команд на відповідній посаді.

Ба більше, за словами гумориста, така робота йде на користь під час реабілітації. Тим самим стан здоров'я ветерана щоразу поліпшується.

Віктор Розовий з дружиною Ольгою / Фото: instagram.com/oliamerzlikina

"Це велика честь для мене. До того ж я люблю "Лігу сміху" й завжди хочу бути корисним. Лікарі мої й фахівці з реабілітації кажуть, що дуже гарно впливає на процес реабілітації", - розповів Розовий в коментарі "Ближче до зірок".

Нагадаємо, нещодавно Віктор Розовий на кріслі колісному відвідав футбольний матч і з'явився на полі поруч з футболістами відомих команд. Поранений актор під гучні овації зробив символічний удар ногою по м'ячу.

Віктор Розовий на кріслі колісному завітав на футбольний матч

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