Зірка "Ліги сміху" Тарас Стадницький потрапив у розшук ТЦК і здивував, як це сталося

Український актор, зірка "Ліги сміху" Тарас Стадницький здивував, що потрапляв у розшук ТЦК.

Сталося це ще влітку 2022 року. Як розповів гуморист в інтерв'ю Аліні Доротюк, йому надійшло повідомлення про розшук. Річ у тім, що Стадницький проживав не там, де був зареєстрований за документами. Тож, повістки надходили не за тією адресою. Коли актор дізнався, що перебуває в розшуку, то звернувся до ТЦК. Врешті, комік пройшов всі етапи ВЛК і від травня 2023 року знятий з обліку.

"Мені влітку 2022 року прийшла повістка, а точніше не повістка, а розшук. Бо я не живу на тому місці, де зареєстрований за документами. Я живу в іншій квартирі. Я з цією повісткою прийшов до ТЦК, кажу, що мій номер телефону є у всіх державних структурах, я пройшов усі етапи ВЛК та ТЦК. Я знятий з обліку в травні 2023 року", - поділився гуморист.

Тарас Стадницький / Фото: скриншот з відео

Також Тарас Стадницький зізнався, що не задумувався про службу. Натомість шоумен зазначив, що в кожного присутній страх йти воювати. Утім, якщо є належна військова та медична підготовка, то це почуття можна зменшити.

"Мені здається, якщо немає страху – то це є якісь певні питання. Але якщо ти нормально підготовлений, якщо ти знаєш і військову, і медичну базу, то, можливо, цей страх можна трішки якимось чином приглушити. Я про це ще не думаю", - зазначив комік.

Нагадаємо, тим часом співак Міша Крупін офіційно долучився до лав ЗСУ. Виконавець вже навіть склав присягу.

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