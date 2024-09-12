Зірка "Ліги сміху" Тарас Стадницький розповів про кризи в шлюбі з дружиною, з якою 16 років разом

Український актор, зірка "Ліги сміху" Тарас Стадницький, який приховує родину, розповів про кризи у стосунках з дружиною за 16 років шлюбу та чому не переїжджає жити до Києва.

Артист територіально майже постійно працює в столиці. Втім, до Києва Стадницький не квапиться переїжджати, а залишається з родиною жити у Львові. У програмі "Ранок у великому місті" комік зізнався, що є вагомі фактори, які на це впливають. Мама Стадницького проживає неподалік Львова, а акторові хотілося б часто навідуватися до рідної людини, окрім того, у місті залишається чимало зв'язків, які тримають коміка.

Тарас Стадницький

"Ще не маю апартаментів. Не знаю, чи це добре, чи погано, але так сталося, що ще не прижився у Києві. Я думаю, аби я був молодшим і мене б менше тримало якихось зв'язків і всього іншого у Львові, то, думаю, був би зміст. У мене недалеко від Львова живе мама, це ще одна причина, яка тримає, бо ти маєш можливість в межах години змінити атмосферу", — поділився шоумен.

До речі, цього місяця Тарас Стадницький святкує вже 16-ту річницю шлюбу з дружиною. Як зізнається актор, за час подружнього життя бували різні кризові моменти. Втім, з появою дітей стосунки пари лише зміцнилися. Як жартує Стадницький, вони з коханою об'єдналися проти "спільного ворога".

Тарас Стадницький із доньками / Фото: instagram.com/vipvolodka

"Я закінчив факультет прикладної математики, і в основі прикладної математики є така фраза, що ворог мого ворога – мій друг. У нас були кризові моменти, поки у нас не з'явилися діти. У нас є спільна протидія, і ми з нею об'єднуємося проти цих двох молодих панянок, одна з яких у підлітковому віці, а друга до нього доростає. Ми розуміємо, якщо вони нас розділять, вони будуть володарювати", — додав актор.

Нагадаємо, нещодавно серйозну кризу в шлюбі пережили співачка MamaRika та гуморист Сергій Середа. Чоловік виконавиці зізнався, як після цього їм вдалося відновити романтику в стосунках.

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