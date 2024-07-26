Зірка "Ліги сміху" Тарас Стадницький вперше розповів про своє весілля та чому приховує родину

Український актор, зірка "Ліги сміху" Тарас Стадницький поділився подробицями особистого життя.

Так, родина артиста завжди трималася подалі від публічності. Тарас пояснив це тим, що він звик, що особисте життя не афішується. Тим не менш, він розповів історію знайомства з його майбутньою дружиною та як пишне весілля вони зіграли двічі:

"Ми познайомилися з нею в гуртожитку. Вона теж закінчила факультет прикладної математики. Жили разом, потім наші шляхи розійшлися, а згодом зійшлися. У нас було два весілля, як люблять робити на заході України. Одне у неї на 150 людей, а через два тижні – у мене на хуторі. Там було 220 людей. Це було 13 вересня 2008 року. Було дуже холодно й гості дуже сильно зголодніли й замерзли. Тому за перше застілля гості випили 70% горілки, яку ми купили", - розповів зірка в інтерв'ю "Люкс ФМ".

Тарас Стадницький з родиною

У актора у шлюбі народилося двоє донечок. Втім, зірковий батько теж не часто їх показує. І додає, що перед тим, як він робить з ними публікацію у соцмережах, він завжди запитує у них дозволу.

"Я найперше запитую їх. Після того, як я зробив якусь фотографію, я запитую, чи можу я це запостити. Я з самого малку привчаю їх до того, що вони мають право сказати "ні, я негарно тут вийшла" і так далі. Тому, коли вони кажуть "так, окей, викладай", то я викладаю. Але сильно їх популяризувати в соціальних мережах... Не знаю, я більш такий закритий в плані особистого життя, тому не сильно можна знайти там якісь матеріали з мого сімейного життя", - додав артист.