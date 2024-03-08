Зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий одружився і вперше показав свою кохану

Український комік Віктор Розовий розпрощався з холостяцьким життям.

Так, зірка “Ліги Сміху” одружився. Про зміни в особистому житті артист розповів сьогодні, 8 березня, на сторінці в Instagram.

Розовий поділився фотографією, на якій зображений разом зі своєю дружиною. Пара дивиться у камеру та демонструє обручки.

Під вінець свою обраницю Розовий повів у чорній вишиванці, своєю чергою, кохана гумориста обрала для важливої події стриманий класичний костюм сірого кольору.

"Вітаю!" - лаконічно підписав кадр комік.

Віктор Розовий одружився / Фото: instagram.com/victors_stories

Своєю чергою шанувальники Розового пораділи за нього і залишили багато привітань під постом:

Був пацан і немає пацана. Вітаю. Многая літа!

Хороші новини! Щастя та злагоди!

Ми всі на це чекали!

Зазначимо, що Віктор Розовий до повномасштабної війни брав участь у проєкті “Ліга Сміху” у команді Загорецька Людмила Степанівна. Після російського вторгнення Розовий пішов добровольцем на фронт. У лавах полку “Азов” воював на Херсонському та Бахмутському напрямках, брав участь у обороні Києва.

Нагадаємо, днями ведучий Володимир Остапчук підтвердив, що одружився втретє. Кохана шоумена Катерина Полтавська розповіла, що вони офіційно розписалися і що вона взяла прізвище чоловіка.

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