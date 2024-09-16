Зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий показався у кріслі колісному на милих фото з дружиною

Український комік та зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий потішив прихильників сімейним контентом.

У своєму Instagram артист опублікував низку фото з дружиною Ольгою. Пара показала, як проводить час разом. На зображенні Віктор перебуває у кріслі колісному, а його обраниця позує поруч.

Віктор Розовий з дружиною Ольгою / Фото: instagram.com/viktor_rozovyi

Вочевидь, закохані побували на світській події, адже знаменитість показав ще один знімок із глядацької зали. До слова, Розовий згадав також за своє минуле, коли захищав Україну, і присвятив цьому спільне фото з Ольгою: "Розповідаю жінці, як здобував українську державу і майже загинув у боротьбі за неї!".

Віктор Розовий з дружиною Ольгою / Фото: instagram.com/viktor_rozovyi

Зазначимо, актор Віктор Розовий до повномасштабної війни брав участь у проєкті "Ліга Сміху" в команді "Загорецька Людмила Степанівна". Втім, після навали окупантів Розовий пішов добровольцем на фронт. У лавах полку "Азов" воював на Херсонському та Бахмутському напрямках. І під час виконання бойового завдання, на жаль, отримав серйозне осколкове поранення. Тож, артиста-воїна було терміново прооперовано й наразі він проходить тривалий шлях реабілітації. А нещодавно він відповів, чи зможе знову почати ходити.

Нагадаємо, нещодавно росіяни внесли Віктора Розвого до своєї бази так званих "нацистів" "Немезида" й залишили у відкритому доступі його дані. Комік вже відреагував на цинічну ситуацію з властивою іронією.

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