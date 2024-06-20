Зірка "Ліги сміху" висловився про серйозну травму колеги Розового на фронті й у якому стані він зараз

Фіма часто бачиться з колегою та розповів про його самопочуття.

Відомий ведучий і гуморист, зірка шоу "Ліга сміху" Фіма Константиновський розповів про товариша та колегу-гумориста, військового Віктора Розового, який отримав на фронті важке поранення голови.

Фіма в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" розповів про самопочуття зірки. За словами артиста, зараз Віктор проходить тривалий процес реабілітації та вони час від часу бачаться.

Віктор Розовий із дружиною / Фото: instagram.com/viktor.rozoviy

"Я з ним говорив. Ми з ним неодноразово бачилися. Я їжджу до нього. Не можу нічого про нього розказувати. Вітя проходить реабілітацію. Це не знімається, бо це не для цього. Вітя воїн і молодець. Він дуже вимогливий до себе. Йому було важко", - поділився шоумен.

Фіма Константиновський

Зазначимо, Віктор Розовий отримав поранення голови під час виконання бойового завдання в складі 3-ї окремої штурмової бригади. Нещодавно артист уперше показав, який вигляд має після низки процедур і з гумором розповів про самопочуття.

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