Зірка "Ліги Сміху", який служить в "Азові", пояснив, чому не варто називати армію РФ "чмонями"

Учасник "Ліги Сміху", а відтепер і військовослужбовець, Віктор Розовий пояснив, чому не варто зараз придумувати прізвиська для ворогів.

Зірка команди "Загорецька Людмила Степанівна" зараз служить у лавах полку "Азов" і бачить, що насправді відбувається на фронті. На думку актора, навіть під час війни треба не вдаватися до подібних висловлювань.

"Мені не подобається, коли з’являється оцей наратив, що армію ворога називають "чмобіки", "армія бомжів", "чмоні". Одна справа, коли це каже людина на фронті, а інша справа, коли це говорить хтось в тилу. Я дивлюся, і ведучі у новинах так говорять. А чого тоді ви не пішли? Ви боїтеся "бомжів"? Чому ви не йдете? А виходить, всі герої, які загинули, вони загинули через кого?" - заявив Розовий в інтерв'ю "Українські правді".

На думку актора, українці мають ненавидіти ворога, але водночас не псувати і власну репутацію.

"Їх треба ненавидіти. Але при цьому має бути повага як до війська, до ворога, хоча б мінімальна. Щоб не принижувати себе. У нас дуже грізний суперник. Морально-вольові якості нашого народу вирішують все, незламний дух, все тримається на незламному дусі. І отак казати, що проти нас воюють "бомжі"... ні, не "бомжі". Зневага теж має бути присутня, але якась більш богемно-елітарна", - зауважив Віктор.

Нагадаємо, днями зірка "Вечірнього кварталу" Юрій Великий зняв кумедну пародію на росіянку, яка збирає на тепловізори для "обігріву" армії РФ.

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