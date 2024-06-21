Зірка "Ліги сміху" зізнався, як просився на роботу до Зеленського: "Приходив на розмову"

Відомий ведучий і гуморист, зірка шоу "Ліга сміху" Фіма Константиновський розповів про знайомство з Володимиром Зеленським.

Так, зірка в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" зізнався, що намагався налагодити робочі стосунки з Володимиром Зеленським, коли він був шоуменом і очолював "Квартал". Тоді Фіма запропонував стати сценаристом, проте у результаті йому відмовили. Втім, Константиновський не образився.

"Я навіть приходив на розмову до Володимира Олександровича з приводу того, щоб писати "Квартал", але нічого не вийшло. Щось там сталося, але не пам'ятаю вже. Я просив і хотів там щось зробити. Я не образився. Я ніколи не бачив такої працьовитої людини. І це зараз не через те, що він президент. Ми були на одному з фестивалів і якщо була якась пауза, він йшов в зал, жартував… Ображатися на цю людину – точно ні", - наголосив артист.

Фіма Константиновський / Фото: instagram.com/fimakonst

Через тривалий час Фіма все ж отримав пропозицію від "Кварталу" спробувати себе в ролі актора на сцені. Проте не погодився і його місце зайняв гуморист Андрій Рибак.

"Це була не офіційна пропозиція, але пропонували в "Єдиний квартал" чи "Жіночий квартал". Проте гумористичні українські шоу я майже не дивлюсь. Мене вже давно нічого не веселить. Проте я пас. Рибака взяли", - зізнався знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Фіма Константиновський чесно відповів, чи отримував повістку та як ставиться до мобілізації.

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