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Зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий шокував погрозами від окупантів і з іронією відповів їм
Ветеран війни з гумором відреагував на спробу росіян залякати його.
Відомий український гуморист і ветеран ЗСУ Віктор Розовий, який став зіркою "Ліги Сміху", зіткнувся з хвилею агресії з боку невідомих акаунтів — ботів, ймовірно пов’язаних із країною-агресором.
У своєму фотоблозі Розовий показав скриншоти із погрозами й образами, які йому надсилали після того, як він воював у складі 3-тьої окремої штурмової бригади і тим самим заявив про свою чітку громадянську позицію. Тож, схоже, росіяни б'ються в істериці та не вигадали нічого краще, ніж залякувати.
На скриншоті з месенджера видно повідомлення від юзерів, котрі поливають брудом ветерана й натякають на розправу. Деякі користувачі натякали на свою причетність до так званого "Батальйону імені Судоплатова", який підконтрольний армії РФ.
Втім, Розовий, який зараз проходить тривалу реабілітацію після осколкового поранення голови на фронті, не розгубився. Так, на цинічні образи він відповів у своєму фірмовому стилі. Ветеран саркастично анонсував "навчальний курс", використавши фразу з одного з повідомлень: "Дівчаточка, добрий день. Відкриваю власний курс "Як стати нацистською шль*ндр*ю для росіян". Записуємося, всі охочі. І хлопці можуть теж".
Нагадаємо, нещодавно Віктор Розовий розлучився з дружиною через рік після одруження – пара шокувала причиною.