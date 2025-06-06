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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
1 хв

Зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий шокував погрозами від окупантів і з іронією відповів їм

Ветеран війни з гумором відреагував на спробу росіян залякати його.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Віктор Розовий

Віктор Розовий / © instagram.com/viktor.rozoviy

Відомий український гуморист і ветеран ЗСУ Віктор Розовий, який став зіркою "Ліги Сміху", зіткнувся з хвилею агресії з боку невідомих акаунтів — ботів, ймовірно пов’язаних із країною-агресором.

У своєму фотоблозі Розовий показав скриншоти із погрозами й образами, які йому надсилали після того, як він воював у складі 3-тьої окремої штурмової бригади і тим самим заявив про свою чітку громадянську позицію. Тож, схоже, росіяни б'ються в істериці та не вигадали нічого краще, ніж залякувати.

Віктор Розовий заявив про погрози / © instagram.com/viktor_rozovyi

Віктор Розовий заявив про погрози / © instagram.com/viktor_rozovyi

На скриншоті з месенджера видно повідомлення від юзерів, котрі поливають брудом ветерана й натякають на розправу. Деякі користувачі натякали на свою причетність до так званого "Батальйону імені Судоплатова", який підконтрольний армії РФ.

Віктор Розовий заявив про погрози / © instagram.com/viktor_rozovyi

Віктор Розовий заявив про погрози / © instagram.com/viktor_rozovyi

Втім, Розовий, який зараз проходить тривалу реабілітацію після осколкового поранення голови на фронті, не розгубився. Так, на цинічні образи він відповів у своєму фірмовому стилі. Ветеран саркастично анонсував "навчальний курс", використавши фразу з одного з повідомлень: "Дівчаточка, добрий день. Відкриваю власний курс "Як стати нацистською шль*ндр*ю для росіян". Записуємося, всі охочі. І хлопці можуть теж".

Віктор Розовий відповів на погрози / © instagram.com/viktor_rozovyi

Віктор Розовий відповів на погрози / © instagram.com/viktor_rozovyi

Нагадаємо, нещодавно Віктор Розовий розлучився з дружиною через рік після одруження – пара шокувала причиною.

Дата публікації
Кількість переглядів
116
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