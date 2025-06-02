Зірка "Ліги сміху" Фіма Константиновський одружився вдруге та показав, яким було весілля

Фіма Константиновський із дружиною / © instagram.com/fimakonst

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Популярний ведучий, гуморист і зірка "Ліги Сміху" Фіма Константиновський одружився вдруге.

Радісною новиною шоумен поділився в Instagram-stories. Комік опублікував фото, на якому зображений із коханою Єлизаветою. Константиновський був одягнений у темне вбрання, а його кохана – світле. Вони тримали в руках документ, що підтверджує їхній шлюб. Тож, парочка нарешті офіційно одружилася.

"Одружилися. Щасливі", - коротко підписали фото закохані.

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Фіма Константиновський із дружиною / © instagram.com/fimakonst

Весілля як такого парочка не влаштовує. Вони вирішили обійтися без гучних вечірок та насолодитися компанією одне одного. Ба більше, охочим їх привітами зі змінами в особистому житті Фіма запропонував зробити донат на підтримку ЗСУ.

Зазначимо, Фіма Константиновський та Єлизавета від 2023 року перебувають у стосунках. Вони познайомилися завдяки додатку Tinder. У січні цього року гуморист освідчився обраниці.

Для ведучого цей шлюб став другим. До цього він був одружений із жінкою, на ім'я Влада. Однак під час карантинних обмежень через пандемію коронавірусу стосунки почали псуватися, тож ще до початку повномасштабної війни вони розлучилися.

Нагадаємо, нещодавно блогер Ігор Пустовіт оголосив, що одружується. Зірка Мережі показав, як освідчився обраниці.

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