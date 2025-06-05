Зірка "Ліги сміху" Фіма Константиновський показав, як просто неба відгуляв весілля зі своєю дружиною

Весілля Фіми Константиновського / © instagram.com/lizanechyporenko

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Популярний ведучий, гуморист і зірка "Ліги Сміху" Фіма Константиновський показав, як просто неба відгуляв весілля з дружиною Єлизаветою.

Днями закохані офіційно стали подружжям, уклавши шлюб у РАЦСі. Пізніше парочка влаштувала весілля. Святкувати важливу подію молодята вирішили просто неба. Єлизавета одягнула стриману білу довгу сукню, а образ доповнила вельоном. Тим часом Фіма був в офіційному костюмі.

Весілля Фіми Константиновського / © instagram.com/lizanechyporenko

Локацію для святкування подружжя обрало просто неба серед хвойних дерев. Зокрема, довкола все було прикрашено різноманітними яскравими квітами. Також локацію доповнювали гірлянди, які ввечері однозначно створювали неймовірну атмосферу.

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Весілля Фіми Константиновського / © instagram.com/lizanechyporenko

Вочевидь, закохані не влаштовували пишне святкування, а зібралися в колі найближчих та найрідніших.

Весілля Фіми Константиновського / © instagram.com/lizanechyporenko

Зазначимо, стосунки пари почалися вже під час повномасштабної війни. А познайомилися вони завдяки додатку Tinder. У січні цього року Фіма Константиновський освідчився коханій.

Нагадаємо, нещодавно учасниця романтичного реаліті "Холостяк-12" Саша Погорєлова вийшла заміж. Бізнусвумен вже показала, яким було її весілля.