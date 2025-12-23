Зірка "Ліги сміху" Ганін на тлі чуток про мобілізацію вийшов на зв’язок і насмішив шанувальників

Кирило Ганін

Зірка «Ліги сміху» та актор Кирило Ганін уперше прокоментував чутки про мобілізацію.

І зробив це він у властивій собі манері — через гумор. Зокрема, у фотоблогу опублікував декілька відео, згенерованих штучним інтелектом. За словами Кирила, таким чином він вирішив візуалізувати всі ті чутки, які останнім часом вирують довкола нього. При цьому Ганін чітко так і ані спростував, ані не підтвердив інформацію про мобілізацію. Тож фанам залишається лише здогадуватися та насолоджуватися його гумором.

У сюжеті першого відео Кирило зображений як ухилянт, якого українські прикордонники застають за злочином після перепливання водойми. А на інших кадрах комік на згенерованому відео постає у шортах і брудній майці з дитячим горщиком на голові у нібито стінах ТЦК і розмовляє з працівником. У їхньому діалозі є відсилка до слів артиста, який раніше розповідав, що йому вже двічі відмовляли у службі з різних причин, але тепер його, мовляв, остаточно приєднали до десантно-штурмових військ.

Допис Кирила Ганіна / © instagram.com/kiril.ganin_club

«Бачив багато новин, а також відео з приводу тих самих новин, поділюся з вами найкращими. Я декілька разів казав у інтервʼю, що мене двічі не брали до війська. Що ж, ось третя спроба», — написав з гумором Кирило Ганін.

