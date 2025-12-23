ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
473
Час на прочитання
2 хв

Зірка "Ліги сміху" Ганін на тлі чуток про мобілізацію вийшов на зв’язок і насмішив шанувальників

Актор заінтригував своєю неоднозначною реакцією на нещодавні новини.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Кирило Ганін

Кирило Ганін

Зірка «Ліги сміху» та актор Кирило Ганін уперше прокоментував чутки про мобілізацію.

І зробив це він у властивій собі манері — через гумор. Зокрема, у фотоблогу опублікував декілька відео, згенерованих штучним інтелектом. За словами Кирила, таким чином він вирішив візуалізувати всі ті чутки, які останнім часом вирують довкола нього. При цьому Ганін чітко так і ані спростував, ані не підтвердив інформацію про мобілізацію. Тож фанам залишається лише здогадуватися та насолоджуватися його гумором.

У сюжеті першого відео Кирило зображений як ухилянт, якого українські прикордонники застають за злочином після перепливання водойми. А на інших кадрах комік на згенерованому відео постає у шортах і брудній майці з дитячим горщиком на голові у нібито стінах ТЦК і розмовляє з працівником. У їхньому діалозі є відсилка до слів артиста, який раніше розповідав, що йому вже двічі відмовляли у службі з різних причин, але тепер його, мовляв, остаточно приєднали до десантно-штурмових військ.

Допис Кирила Ганіна / © instagram.com/kiril.ganin_club

Допис Кирила Ганіна / © instagram.com/kiril.ganin_club

Допис Кирила Ганіна / © instagram.com/kiril.ganin_club

Допис Кирила Ганіна / © instagram.com/kiril.ganin_club

«Бачив багато новин, а також відео з приводу тих самих новин, поділюся з вами найкращими. Я декілька разів казав у інтервʼю, що мене двічі не брали до війська. Що ж, ось третя спроба», — написав з гумором Кирило Ганін.

Нагадаємо, нещодавно українська блогерка Наті Гресько заявила про свою мобілізацію. Вже минуло два роки, як зірка таємно служила у лавах ЗСУ.

Дата публікації
Кількість переглядів
473
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie