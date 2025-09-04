Зірка "Ліги сміху" Ганін висловився про службу Ігоря Ласточкіна в ЗСУ: "Виконує бойові завдання"

Кирило Ганін та Ігор Ласточкін

Зірка "Ліги сміху" та актор Кирило Ганін висловився про службу Ігоря Ласточкіна в ЗСУ.

Гумористи є приятелями. Коли Ігор Ласточкін вступив до лав ЗСУ, їхнє спілкування зменшилося. Здебільшого вони надсилають одне одному гумористичні відео, завдяки яким Кирило Ганін розуміє, що в його друга все гаразд. В інтерв'ю Маші Єфросиніній актор говорить, що починає хвилюватися за Ласточкіна, коли той довго не виходить на зв'язок, тому в таких випадках він цікавиться його станом в особистих повідомленнях.

"Зараз наше спілкування скотилося до того, що або я йому, або він мені надсилає смішні рілзи. По цим рілзам я розумію, що все добре. Бо коли довго не приходить рілз, мені трішки…Я тоді йому пишу: "Що ти, як ти?". Він скидує мені деякі відоси, що він, чим він займається", - говорить Ганін.

Ігор Ласточкін / © instagram.com/lastochkin_igor

Гуморист не може розкривати деталі про службу Ігоря Ласточкіна. Єдине, чим ділиться Ганін, так це тим, що шоумен наразі почувається добре та виконує бойові завдання.

"У нього все нормально. Він виконує бойові завдання, виконує свої обов'язки, тримається нормально. З ним все окей, наскільки я розумію по нашій переписці", - додав гуморист.

Зазначимо, у лютому цього року стало відомо, що Ігор Ласточкін вступив до лав ЗСУ. Відтоді шоумен зник з інфопростору. Тим не менш, раніше він розповідав, де та на якому напрямку служить.