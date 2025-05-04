Зірка "Ліги сміху" Ганін заявив, що зустрічається з іншими дівчатами, маючи стосунки: "Це не зрада"

Кирило Ганін

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Зірка "Ліги сміху" та актор Кирило Ганін, який раніше відповідав на закиди про бронь від мобілізації, приголомшив подробицями особистого життя.

Артист вже понад декілька років крутить роман з дівчиною Катериною. Проте неочікувано зірка заявив, що при цьому дозволяє собі зустрічатися з іншими дівчатами. Він пояснив, що обговорював це питання з обраницею та Катерина не проти таких вільних стосунків.

"Ми ж можемо спати з іншими людьми. Для нас просто секс з іншою людиною – це не зрада", — зазначив Кирило в коментарі "Ближче до зірок".

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Кирило Ганін з дівчиною

На думку коміка, зрадою можна вважати ситуацію, коли друга половинка приховує свої стосунки на стороні. Натомість запевняє, що у них з Катериною все прозоро й чудово, адже обидва пішли на такі умови, від чого щасливі у стосунках. До того ж Ганін говорить, що одразу попереджає нових дівчат про те, що він у вільних стосунках.

"Зрада – коли ти починаєш про це брехати. Я інколи знайомлюся з іншими дівчатами й одразу про їм кажу: "У мене є дівчина, ми живемо душа в душу і любимо одне одного. Якщо ти хочеш провести час зі мною – давай, але знай про ось це", — пояснив артист.

Нагадаємо, нещодавно співачка Настя Каменських відверто заявила, чи досі вона у шлюбі з Потапом і розставила усі крапки над "і".