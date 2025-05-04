- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 265
- Час на прочитання
- 2 хв
Зірка "Ліги сміху" Ганін заявив, що зустрічається з іншими дівчатами, маючи стосунки: "Це не зрада"
Кирило Ганін розсекретив, як на це реагує обраниця, з якою він вже понад два роки разом.
Зірка "Ліги сміху" та актор Кирило Ганін, який раніше відповідав на закиди про бронь від мобілізації, приголомшив подробицями особистого життя.
Артист вже понад декілька років крутить роман з дівчиною Катериною. Проте неочікувано зірка заявив, що при цьому дозволяє собі зустрічатися з іншими дівчатами. Він пояснив, що обговорював це питання з обраницею та Катерина не проти таких вільних стосунків.
"Ми ж можемо спати з іншими людьми. Для нас просто секс з іншою людиною – це не зрада", — зазначив Кирило в коментарі "Ближче до зірок".
На думку коміка, зрадою можна вважати ситуацію, коли друга половинка приховує свої стосунки на стороні. Натомість запевняє, що у них з Катериною все прозоро й чудово, адже обидва пішли на такі умови, від чого щасливі у стосунках. До того ж Ганін говорить, що одразу попереджає нових дівчат про те, що він у вільних стосунках.
"Зрада – коли ти починаєш про це брехати. Я інколи знайомлюся з іншими дівчатами й одразу про їм кажу: "У мене є дівчина, ми живемо душа в душу і любимо одне одного. Якщо ти хочеш провести час зі мною – давай, але знай про ось це", — пояснив артист.
Нагадаємо, нещодавно співачка Настя Каменських відверто заявила, чи досі вона у шлюбі з Потапом і розставила усі крапки над "і".