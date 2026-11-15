Зірка "Ліги сміху" Ганін зізнався, чим займається на фронті після мобілізації і чого боїться найбільше

Кирило Ганін / © скриншот з відео

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Зірка гумористичного проєкту «Ліга сміху» та актор Кирило Ганін зізнався, чим займається на фронті та чого боїться найбільше.

Коміка мобілізували наприкінці 2025 року. Відтоді гуморист не часто з’являється на публіці, а також не дає коментарі про свою службу. Кирило Ганін пояснює це тим, що йому неможна багато чого розповідати. Натомість в інтерв’ю kp.ua він запевнив, що зараз є чинним військовослужбовцем. Актора на службі все влаштовує, а займається він тим, що добре вміє робити.

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«Я чинний військовослужбовець і несу службу в лавах ЗСУ. У мене є командир, який повністю задоволений моєю роботою, і, на щастя, в армії я використовую всі свої харди та софтскіли за призначенням. Армія зараз влаштована таким чином, якщо ти маєш якісь корисні навички, то їх треба застосувати на практиці. Ми в армії займаємося тим, на що спроможні і що у нас виходить краще за все», — пояснив гуморист.

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Кирило Ганін

Також в інтерв’ю Viva! Кирило Ганін зізнався, що служба у війську неабияк його змінила. Актор переосмислив життя та змінив орієнтири. Артист запевняє, що в цілому йому подобається нести службу, однак страхи та ризики, що ти постійно перебуваєш під прицілом ворога, нікуди не зникають.

«Ця вся двіжуха на природі з мужиками дуже класна. Єдине, що хвилює, що тебе щодня намагаються вбити. Я переоцінив життя. До того ж, з появою військового квитка став більш упевненим у собі», — зізнався гуморист.

Нагадаємо, нещодавно актор і режисер Денис Капустін зізнався, що мобілізувався до лав ЗСУ. Зірка фільму «Кіллхаус» вже розкрив, ким служить у війську і як його змінила війна.

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