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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
232
Час на прочитання
1 хв

Зірка "Ліги сміху" Константиновський розсекретив, куди повіз новоспечену дружину в медовий місяць

На початку червня Фіма Константиновський офіційно одружився. Нині ж він разом із коханою насолоджується відпочинком.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Фіма Константиновський із дружиною

Фіма Константиновський із дружиною / © instagram.com/fimakonst

Популярний ведучий, гуморист і зірка "Ліги сміху" Фіма Константиновський розсекретив, куди повіз новоспечену дружину в медовий місяць.

На початку червня парочка одружилася. У медовий місяць закохані вирушили не одразу. Лише на початку липня парочка відправилася насолоджуватися відпочинком. Фіма Константиновський та його дружина Єлизавета поїхали до Карпат.

Фіма Константиновський із дружиною / © instagram.com/fimakonst

Фіма Константиновський із дружиною / © instagram.com/fimakonst

У своєму Instagram гуморист поділився фото з їхнього відпочинку. Звичайно, подружжя влаштовує різні екскурсії. Закохані насолоджуються неймовірними гірськими краєвидами, смакують місцевою кухнею та роблять безліч знімків на пам'ять.

Дружина Фіми Константиновського / © instagram.com/fimakonst

Дружина Фіми Константиновського / © instagram.com/fimakonst

Хоч пара вирушила на відпочинок удвох, але там вони знайшли собі неочікувану компанію. Місцеві песики полюбилися Фімі та Єлизаветі, тож часто з'являються на їхніх фото.

Фіма Константиновський / © instagram.com/fimakonst

Фіма Константиновський / © instagram.com/fimakonst

Зазначимо, 2 червня Фіма Константиновський оголосив, що одружився. Після укладання шлюбу в РАЦСі закохані просто неба відгуляли весілля.

Нагадаємо, нещодавно захисник "Азовсталі" Михайло Діанов оголосив, що одружився вдруге. Ветеран війни вже показав, яким було його весілля.

Дата публікації
Кількість переглядів
232
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