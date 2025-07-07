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Зірка "Ліги сміху" Константиновський розсекретив, куди повіз новоспечену дружину в медовий місяць
На початку червня Фіма Константиновський офіційно одружився. Нині ж він разом із коханою насолоджується відпочинком.
Популярний ведучий, гуморист і зірка "Ліги сміху" Фіма Константиновський розсекретив, куди повіз новоспечену дружину в медовий місяць.
На початку червня парочка одружилася. У медовий місяць закохані вирушили не одразу. Лише на початку липня парочка відправилася насолоджуватися відпочинком. Фіма Константиновський та його дружина Єлизавета поїхали до Карпат.
У своєму Instagram гуморист поділився фото з їхнього відпочинку. Звичайно, подружжя влаштовує різні екскурсії. Закохані насолоджуються неймовірними гірськими краєвидами, смакують місцевою кухнею та роблять безліч знімків на пам'ять.
Хоч пара вирушила на відпочинок удвох, але там вони знайшли собі неочікувану компанію. Місцеві песики полюбилися Фімі та Єлизаветі, тож часто з'являються на їхніх фото.
Зазначимо, 2 червня Фіма Константиновський оголосив, що одружився. Після укладання шлюбу в РАЦСі закохані просто неба відгуляли весілля.
Нагадаємо, нещодавно захисник "Азовсталі" Михайло Діанов оголосив, що одружився вдруге. Ветеран війни вже показав, яким було його весілля.