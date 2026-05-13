Зірка "Ліги сміху" Кирило Ганін нині служить у ЗСУ: колега розкрив подробиці

Кирило Ганін та Олег Свищ

Зірка «Ліги сміху», комік Кирило Ганін продовжує службу в ЗСУ та зрідка повертається до творчих проєктів, якщо це дозволяють обставини.

Колега артиста гуморист Олег Свищ вперше поділився подробицями про те, як нині живе комедіант. За його словами, вони з Ганіним ніколи не були друзями, які постійно на зв’язку. Втім, між ними завжди залишалися теплі робочі стосунки. До мобілізації коміки часто перетиналися на зніманнях і добре спілкувалися за лаштунками. Нині регулярного контакту між ними немає. Однак Свищ каже: наскільки йому відомо, у Кирила все добре.

«Він служить. Наскільки я знаю, у нього все нормально. Ми не настільки близько дружили, щоб щодня списуватися чи телефонувати, але завжди класно спілкувалися на майданчику», — розповів Олег РБК-Україна.

Також комік підтвердив, що Ганін не відмовився від творчості навіть під час служби. За можливості артист долучається до окремих проєктів. Усе залежить від графіка та дозволу командування. Подібний формат нині мають і деякі інші гумористи, які служать у війську.

«Іноді він може взяти участь у якихось зніманнях чи проєктах. Це вже коли є можливість і дозволяє служба», — додав Свищ.

Мобілізація Кирила Ганіна свого часу викликала чимало обговорень у Мережі. Перед тим артист публікував іронічні ролики про «ухилянтів», створені за допомогою ШІ, через що навколо нього почали ширитися чутки. Згодом комік сам відреагував на критику й записав звернення вже у військовій формі.

Зазначимо, раніше Кирилу Ганіну закидали нібито «бронювання» та уникнення служби. Після хвилі гейту артист публічно підтвердив, що мобілізований і проходить службу в лавах ЗСУ. Водночас подробиці свого військового життя гуморист поки не розкриває та обіцяє розповісти більше згодом під час майбутніх стрімів.

