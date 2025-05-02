Зірка "Ліги сміху" Люленов ледь не зірвався з даху багатоповерхівки: що трапилося

Іван Люленов / © YULA company

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Зірка "Ліги Сміху" Іван Люленов розповів, як проходили знімання нового кліпу і скільки він коштував.

На днях співак офіційно представив свій дебютний альбом "Де вже той успіх?". Разом з ним Люленов запрем‘єрив і відеокліп на однойменну пісню. Редакція ТСН.ua поцікавилася у Івана, як проходили знімання, і який бюджет цієї роботи.

"Ми довго шукали дах, з якого би відкривався гарний краєвид на Київ. Знімання проходили десь на рівні 25-го поверху. Ходив без страховки, і ще вітер був дуже сильний. В один момент я ледь не зірвався з даху, коли підійшов дуже близько до краю… Але я, чесно кажучи, не думав про небезпеку, бо хотілося зробити атмосферні кадри. Але так робити не можна — особливо на висоті треба бути дуже обережним", — розповів ТСН.ua Іван.

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За словами артиста, бюджет кліпу склав приблизно 400 доларів і це включно з орендою локації, монтажем і постпродакшном.

Нагадаємо, Іван Люленов народився в Молдові, але після перемоги в проєкті "Ліга сміху" (разом зі своєю командою "Стоянівка") вирішив будувати кар'єру в українському шоубізнесі. Всі пісні Іван пише сам, українською мовою, яку вивчив, до речі, самостійно.

"Альбом "Де вже той успіх?" — це не просто десять пісень. Це дійсно моя життєва історія. Ці пісні я писав в моменти сумнівів, радості, самотності, любові й натхнення. Кожна з них — мій чесний діалог із самим собою", — ділиться 30-річний Іван.

Іван Люленов під час знімань кліпу "Де вже той успіх?" / © YULA company

До слова, на днях артист став одним з запрошених зіркових гостей під час знімань нових випусків "Єдиного Кварталу". Телевізійні версії концерту можна буде побачити щосуботи на каналі "1+1 Україна".