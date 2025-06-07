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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
63
Час на прочитання
1 хв

Зірка "Ліги сміху" Люленов заявив про намір поїхати на "Євробачення-2026" в неочікуваному дуеті

Гуморист активно розвиває свою музичну кар'єру.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Іван Люленов

Іван Люленов / © instagram.com/ivanliulenov

Зірка "Ліги Сміху", гуморист і співак Іван Люленов зробив неочікувану заяву про можливу участь у нацвідборі на "Євробачення-2026".

Відповідне зізнання артист зробив на закритій презентації нового хіта "Шовковиця" з зіркою "Ветеранів космічних військ" Артемом Дамницьким, він же DAMNITSKYI. У такому дуеті артисти пообіцяли підготуватися до нацвідбору наступного року на "Євробачення" та спробувати позмагатися за шанс представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

DAMNITSKYI та Іван Люленов / © instagram.com/ivanliulenov

DAMNITSKYI та Іван Люленов / © instagram.com/ivanliulenov

Після заяви публіка підтримала дует і поаплодувала. А Люленов у дуеті з DAMNITSKYI вже закликав не забувати за них голосувати на нацвідборі "Євробачення-2026". Тим не менш, у фотоблогу Люленов зізнався, що не всі всерйоз сприйняли їхню обіцянку: "Оголосили приголомшливу новину, що їдемо з Артемом на "Євробачення"! Не думаю, що всі сприйняли це всерйоз, але голосуйте за нас!".

А ось в коментарях фани радо підтримали своїх улюблених виконавців і пообіцяли дочекатися їхнього виступу на наступному нацвідборі: "Ви такі класні. Буду голосувати за вас на "Євробаченні", " Де і коли голосувати? Хочу "Євробачення" з вами".

Нагадаємо, нещодавно соліст "ТІК" Віктор Бронюк розкрив умови співпраці з Іриною Білик і як вони потрапили до Книги рекордів України.

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Дата публікації
Кількість переглядів
63
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