Зірка "Ліги сміху" Люлєнов розійшовся з дівчиною після трьох років стосунків

Іван Люлєнов з колишньою дівчиною / © instagram.com/ivanliulenov

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Гуморист і співак Іван Люлєнов повідомив про завершення стосунків зі своєю дівчиною Єлизаветою.

Про кардинальні зміни в особистому житті пара оголосила у спільному дописі в Instagram, супроводивши заяву зворушливим відео, де Ліза емоційно танцює під трек Івана.

Попри сумний привід, екскохані вирішили розповісти про особисте публічно, бо тривалий час були щирими зі своєю аудиторією. У зверненні до прихильників Іван і Ліза зазначили, що їхній розрив відбувся без сварок чи зрад, але більше у подробиці не вдавалися. Вони зберегли повагу одне до одного та вирішили залишитися в гарних стосунках.

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Допис івана Люлєнова та Лізи / © instagram.com/ivanliulenov

"Всім привіт. Це Іван і Ліза. Ми більше не разом. Ми розійшлись, але розійшлись по-дорослому та залишились в гарних стосунках. Жодних скандалів і негативу між нами немає. Ми вдячні один одному за цей шлях. Ми були публічною парою, тому і вирішили поділитись з вами. Вдячні один одному за все. Тут не буде багато тексту. Ми творчі люди, тому висловили це так, як звикли: Ліза в танці, Іван у пісні. Якщо і розходитись, то красиво!" – йдеться у заяві колишніх.

Зазначимо, Іван Люлєнов вперше про свої стосунки заговорив ще на початку 2023 року, але, як виявилося пізніше, їхній роман почався ще задовго до того. Тож загалом пара була разом понад три роки. За цей час артист регулярно ділився контентом із коханою та навіть знайомив її з батьками в Молдові, звідки сам родом.

Нагадаємо, нещодавно дружина Олега Ляшка ошелешила новиною, що передумала розлучатися з політиком і назвала причину.