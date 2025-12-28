Зірка "Ліги сміху" підтвердив чутки про вступ до лав ЗСУ й показався у військовій формі

Кирило Ганін

Зірка «Ліги сміху» та актор Кирило Ганін офіційно заявив про мобілізацію.

Так, ще на початку місяця у ЗМІ почала ширитися інформація про те, що артист почав боронити Україну від окупантів. Проте сам Кирило ані спростовував, ані підтверджував чутки. Та лише днями опублікував серію кумедних відео, де він за допомогою штучного інтелекту висміяв себе і показав ухилянтом. Цим самим інтерес до його ймовірної служби підсилився.

Та цього разу Ганін зробив офіційну заяву у фотоблогу й повідомив, що дійсно долучився до лав ЗСУ. На тлі підозр його у брехні і чуток про бронювання, знаменитість у військовій формі висловився про гейтерів і майстерно поставив їх на місце.

Допис Кирила Ганіна / © instagram.com/kiril.ganin_club

«Так, я бачив ці коментарі. У кожного свої здібності — одні працюють, а інші гейтять. І що цікаво, другі завжди вважають себе більш зайнятими. Я ухвалив рішення вступити до лав Збройних сил України. Не для гайпу, не для ролику й не тому, що це комусь треба. Це моє рішення. Моє „треба“. Я вас усіх почув і йду робити те, на що наважився. Офіційно! Це вже точно не фейк», — наголосив гуморист.

Подробиці своєї служби артист поки вирішив приберегти для себе й пообіцяв згодом повідомити їх на власних трансляціях у Мережі.