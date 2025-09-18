Зірка "Ліги сміху" після крововиливу в мозок переніс другу операцію: "35% моєї голови — сплав титану"

Олександр Венедчук / © instagram.com/ven4os

Український комік Олександр Венедчук, відомий як Веня у шоу "Ліга Сміху", поділився новинами після тривалої реабілітації на тлі крововиливу в мозок.

На своїй Instagram-сторінці Веня розповів, що після семимісячної реабілітації його прооперували. Відтепер, наголосив артист, значна частина черепного мозку складається зі сплаву титану. Веня додав, що наразі стан стабільно нормальний і серйозних причин для хвилювання немає.

"У вівторок мене прооперували. Тепер тридцять п’ять відсотків моєї голови — це сплав титану і якоїсь супер-пупер штуки, але це не важливо. Важливо, що все ок, життя продовжується, лікування триває, а я трошки — "Геніальний винахідник, мільярдер та філантроп", — водночас пожартував гуморист.

Олександр Венедчук "Веня" після операції / © instagram.com/ven4os

Нагадаємо, у січні цього року комік пережив крововилив у мозок, який спричинив судоми та втрату свідомості. Термінова операція врятувала йому життя, а тепер Веня повертається до нормального життя, хоч і продовжує лікування та домашню реабілітацію.

Олександр подякував шанувальникам за підтримку. Також комік запевнив, що найважчий етап — позаду.

