Зірка "Ліги сміху" розкрив правду про Полякову та чим вона його дратувала за кулісами: "Закрила рот"

Оля Полякова, Олександр Степаненко

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Відомий український комік та учасник "Ліги сміху" Олександр Степаненко пригадав, як йому працювалося із зірковою тренеркою проєкту, співачкою Олею Поляковою.

В інтерв’ю проєкту "NABARI" гуморист зізнався, що саме з Поляковою в нього виникало найбільше труднощів. За словами артиста, співачка нерідко змінювала думку щодо гумористичних номерів: спершу хвалила сценарій, а вже за кілька хвилин називала жарти "несмішними". Це особливо дратувало коміка, адже над сценаріями команда працювала разом з редакторами протягом двох тижнів.

"Найважче було з Поляковою. Вона дуже енергетично потужна. Найбільше, що мені не подобається в Поляковій — сподіваюсь, вона це шоу подивиться — те, що вона приходить, бере сценарій, читає і сміється, а потім на нього ж каже: "Давай це не робити. Давай інакше. Це ж не смішно". А ти два тижні ходив до редакторів, вони кожне слово підправляють, забирають, вирізають… А вона приходить і починає, що це не підходить", — розповів Степаненко.

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Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Врешті, між артистами доходило до емоційних суперечок. Попри напругу, їм вдавалося йти на компроміси.

"Я кажу: "Олю, коли ти напишеш хіт, уяви, що я прийду і скажу: "Це х*йня, переписуй". Це наш хліб, наша робота. Не зай*б*й". Вона закрила рот", — додав комік.

Зазначимо, команда Степаненка "Відпочиваємо разом" брала участь у кількох сезонах "Ліги сміху", де тренеркою була й Оля Полякова.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова з донькою показалася на стадіоні під час боксерського бою Усика з Дюбуа.

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