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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
2 хв

Зірка "Ліги сміху" розкрив правду про Полякову та чим вона його дратувала за кулісами: "Закрила рот"

Олександр Степаненко пригадав творчі непорозуміння із зіркою.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Оля Полякова, Олександр Степаненко

Оля Полякова, Олександр Степаненко

Відомий український комік та учасник "Ліги сміху" Олександр Степаненко пригадав, як йому працювалося із зірковою тренеркою проєкту, співачкою Олею Поляковою.

В інтерв’ю проєкту "NABARI" гуморист зізнався, що саме з Поляковою в нього виникало найбільше труднощів. За словами артиста, співачка нерідко змінювала думку щодо гумористичних номерів: спершу хвалила сценарій, а вже за кілька хвилин називала жарти "несмішними". Це особливо дратувало коміка, адже над сценаріями команда працювала разом з редакторами протягом двох тижнів.

"Найважче було з Поляковою. Вона дуже енергетично потужна. Найбільше, що мені не подобається в Поляковій — сподіваюсь, вона це шоу подивиться — те, що вона приходить, бере сценарій, читає і сміється, а потім на нього ж каже: "Давай це не робити. Давай інакше. Це ж не смішно". А ти два тижні ходив до редакторів, вони кожне слово підправляють, забирають, вирізають… А вона приходить і починає, що це не підходить", — розповів Степаненко.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Врешті, між артистами доходило до емоційних суперечок. Попри напругу, їм вдавалося йти на компроміси.

"Я кажу: "Олю, коли ти напишеш хіт, уяви, що я прийду і скажу: "Це х*йня, переписуй". Це наш хліб, наша робота. Не зай*б*й". Вона закрила рот", — додав комік.

Зазначимо, команда Степаненка "Відпочиваємо разом" брала участь у кількох сезонах "Ліги сміху", де тренеркою була й Оля Полякова.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова з донькою показалася на стадіоні під час боксерського бою Усика з Дюбуа.

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Дата публікації
Кількість переглядів
133
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