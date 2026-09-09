Зірка "Ліги сміху" Розовий переніс операцію за кордоном після тяжкого поранення на війні: що сталося

Віктор Розовий / © instagram.com/viktor_rozovyi

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Зірка проєкту «Ліга сміху», український гуморист Віктор Розовий, який на війні дістав тяжке поранення та користується тепер кріслом колісним, переніс операцію за кордоном.

Про це розповіла його дівчина Яна-Катерина в Instagram-stories. Хірургічне втручання відбулось за кордоном. Кохана коміка опублікувала його перше фото в лікарні, на якому Віктор Розовий лежить на ліжку, а поруч із ним медики.

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Обраниця гумориста розповіла, що операція вже минула, і, на щастя, успішно. Лікарі запевнили що жодних ускладнень немає. Зараз Віктор Розовий відновлюється після хірургічного втручання, після чого знову вийде на зв’язок.

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«Віктору зробили операцію, успішно. Лікарі сказали, що як по маслу все. Тому скоро буде повернення легенди!» — поділилась дівчина коміка.

Віктор Розовий у лікарні / © instagram.com/yaponinarniya

До речі, раніше й сам Віктор Розовий розповідав про майбутню операцію, яку йому робитимуть за кордоном. Хірургічне втручання необхідно коміку, аби відновитися після тяжкого поранення на війні, яке він дістав у березні 2024 року. Річ у тім, що повноцінній реабілітації гумориста заважає спастичність. Тож, медики намагаються позбутися цього.

Нагадаємо, нещодавно Віктор Розовий жорстко пройшовся по реперу Потапу. Гуморист розніс скандальні заяви музиканта про патріотизм та російську мову.

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