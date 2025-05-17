Зірка "Ліги сміху" Розовий після розлучення вперше відповів на закиди колишньої про зради

Віктор Розовий з колишньою дружиною / © instagram.com/oliamerzlikina

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Український комік і зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий вперше відповів колишній дружині Ользі на її звинувачення у зрадах.

Так, днями пара ошелешила звісткою про розлучення. Зокрема, Ольга пояснила, що таке рішення прийняла зі свого боку через зради з боку артиста. Та з такою причиною Віктор не погоджується. В Instagram він опублікував допис, де розписав власну версію.

За словами зірки, жодних зрад у родині не було. Він пояснив, що дійсно хотів з Ольгою збудувати родину, але виникли непорозуміння, через які вони продовжують йти різними шляхами. Ба більше, виявилося, колишні уклали контракт, де пообіцяли не розголошувати жодних подробиць у подальшому. Але перед тим, на умовах документу, все ж Ользі була надана можливість публічно назвати власну причину розлучення.

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Допис Віктора Розового / © instagram.com/viktor_rozovyi

"Я, звісно, не ідеальний. Особливо тепер. Але не настільки, як дехто вважає. Тому я хочу окреслити межі моєї неідеальності: дружині я не зраджував, в шлюбі жодних зрад не було. Для мене це важливий момент, бо коли я беру на себе обовʼязки — я їх виконую. Ми спробували створити сімʼю — у нас не вийшло. Одне призвело до іншого, і у всього є свої причини. Але Ольга була для мене близькою людиною, і мені важливо було розійтися достойно. Тому я сам підписав контракт, в якому ми домовилися, що саме Ольга озвучує про причини нашого розлучення (нападки на себе я готовий приймати гідно), а також про те, що далі в інтервʼю ми обоє утримуємося від подробиць", - написав Розовий.

Насамкінець ветеран наголосив, що прагне пройти непростий період без зайвої уваги хейтерів, тому закликав усіх поважати їхнє особисте життя.

"Звісно, мені потрібен певний час, щоб переварити цей досвід. Тому, шановне товариство, буду вдячний вам, якщо утримаєтесь від навішування ярликів і поважатимете приватне життя нас обох. Ми достойні люди! Вдвох! Просто далі у кожного свій шлях", - додав артист.

Нагадаємо, нещодавно танцівниця Ілона Гвоздьова після подачі на розлучення несподівано показалася на фото з чоловіком в особливий день.

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