Зірка "Ліги Сміху" Розовий встав з крісла колісного і зробив перші кроки після поранення на фронті

Віктор Розовий / © instagram.com/viktor.rozoviy

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Український комік і зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий після осколкового поранення голови на фронті показав позитивні зрушення свого стану.

У своєму фотоблогу шоумен поділився черговим етапом реабілітації. Віктор потішив фанів, що після низки операцій та декількох років на кріслі колісному він займається відновленням ходьби. Так, під наглядом медика з тростиною ветеран зняв відео, як робить самостійні перші кроки.

У публікації Розовий пояснив, що у майбутньому все стане значно краще й відновлення ходьби — питання часу. Щоправда, певні зміни в житті все ж залишаться з артистом на тривалий час. Зокрема, Віктор говорить, що ходьба для нього поки буде можлива лише з тростиною та ще деякими допоміжними елементами.

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"Словом, потрохи починаю ходити: недолуго, з паличкою (з нею скоріше за все і буду ходити), в ортезах (це такі штуки, які запобігають підвертанню стопи), зігнутий, як дід, але сам. А це означає, що подальша повноцінна ходьба — це питання часу і занять! Так що все ок", — захопив кадрами ветеран.

Нагадаємо, нещодавно дружина співака Джастіна Бібера назвала свій діагноз і як він вплинув на її життя.