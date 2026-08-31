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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1577
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2 хв

Зірка "Ліги сміху" Стадницький показав себе в молодості і як 18 років тому одружувався з коханою-красунею

Гуморист пригадав, як укладав шлюб у РАЦСі, та не стримався від жарту про той момент.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Тарас Стадницький

Тарас Стадницький

Український актор, зірка «Ліги сміху» Тарас Стадницький показав, як 18 років тому одружувався з коханою-красунею Іриною.

Комік відгуляв річницю шлюбу. Минуло вже 18 років відтоді, як гуморист офіційно одружився. Тож, у своєму Instagram Тарас Стадницький пригадав особливий день в його сімейному житті.

Актор опублікував у фотоблогу символічний знімок. На кадрі він саме укладав шлюб із Іриною. Його кохана позувала у стриманій весільній сукні та з вельоном, а молодий Тарас Стадницький був зображений у сірому офіційному костюмі.

Комік не стримався та пожартував про той момент. Річ у тім, що на фото актор був зображений разом із дружиною та весільною реєстраторкою. Артист пожартував, що одна контролювала, чи у правильному місці він ставив підпис, а інша — чи настільки сильні романтичні почуття, які от-от зіткнуться з побутом.

Весілля Тараса Стадницького / © facebook.com/taras.stadnytskyy

Весілля Тараса Стадницького / © facebook.com/taras.stadnytskyy

«Тільки щойно згадали з дружиною, що нині рівно 18 років, як… На фото: одна жінка дивиться, чи в правильному місці ставлю підпис, друга контролює, чи нормально корабель під назвою „Кохання“ спускається в океан під назвою „Життя“», — ділиться актор.

Зазначимо, Тарас Стадницький перебуває в шлюбі з дружиною Іриною. Разом пара виховує двох доньок — Олесю та Любу.

Нагадаємо, нещодавно футболіст Олександр Зінченко святкував річницю шлюбу. З нагоди особливої дати його дружина, блогерка Влада Седан, показала, яким було їхнє весілля шість років тому.

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