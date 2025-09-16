Зірка "Ліги сміху" Тарас Стадницький показав, як 17 років тому з розмахом гуляв весілля в наметі

Тарас Стадницький

Реклама

Український актор, зірка "Ліги сміху" Тарас Стадницький відсвяткував річницю шлюбу з дружиною Іриною.

Так, рівно 17 років тому пара офіційно стала подружжям. У своєму Facebook Тарас Стадницький пригадав, яким було їхнє весілля. Артист говорить, що офіційно вони з коханою уклали шлюб 30 серпня у РАЦСі в місті Радивилів. Після цього новоспечене подружжя відсвяткувало важливу подію в ресторані разом із гостями, яких було 150 осіб.

Весілля Тараса Стадницького / © facebook.com/taras.stadnytskyy

Та Тарас Стадницький вважає датою весілля саме вінчання, яке відбулося 13 вересня у селі Боброїди, Львівська область. Звичайно, цю особливу подію подружжя святкувало з розмахом. Вони поставили намет на городі, де помістилося 220 осід. Актор пригадує, що того дня було неабияк холодно, та гостей зігрівали алкогольні напої.

Реклама

Весілля Тараса Стадницького / © facebook.com/taras.stadnytskyy

Звичайно ж, Тарас Стадницькій поділився світлинами зі святкування. Артист говорить, що не всі повірили у справжність знімків, мовляв, у 21 столітті весілля в наметах не гуляли. Однак атмосферними кадрами шоумен довів, що й таке було.

Весілля Тараса Стадницького / © facebook.com/taras.stadnytskyy

Нагадаємо, нещодавно колишній ведучий Олександр Скічко святкував річницю весілля. Дружина ексшоумена показала їхні особливі кадри та зізналась у своїх почуттях.