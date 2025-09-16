- Дата публікації
Зірка "Ліги сміху" Тарас Стадницький показав, як 17 років тому з розмахом гуляв весілля в наметі
Гуморист відсвяткував річницю шлюбу з дружиною і пригадав, яким було його весілля.
Український актор, зірка "Ліги сміху" Тарас Стадницький відсвяткував річницю шлюбу з дружиною Іриною.
Так, рівно 17 років тому пара офіційно стала подружжям. У своєму Facebook Тарас Стадницький пригадав, яким було їхнє весілля. Артист говорить, що офіційно вони з коханою уклали шлюб 30 серпня у РАЦСі в місті Радивилів. Після цього новоспечене подружжя відсвяткувало важливу подію в ресторані разом із гостями, яких було 150 осіб.
Та Тарас Стадницький вважає датою весілля саме вінчання, яке відбулося 13 вересня у селі Боброїди, Львівська область. Звичайно, цю особливу подію подружжя святкувало з розмахом. Вони поставили намет на городі, де помістилося 220 осід. Актор пригадує, що того дня було неабияк холодно, та гостей зігрівали алкогольні напої.
Звичайно ж, Тарас Стадницькій поділився світлинами зі святкування. Артист говорить, що не всі повірили у справжність знімків, мовляв, у 21 столітті весілля в наметах не гуляли. Однак атмосферними кадрами шоумен довів, що й таке було.
