Зірка "Ліги сміху" Тарас Стадницький шокував серйозними проблемами з серцем: "Була операція"

Тарас Стадницький / © скриншот з відео

Реклама

Український актор, зірка "Ліги сміху" Тарас Стадницький шокував серйозними проблемами з серцем.

Гуморист зізнався, що його виключили з військового обліку. А все це через серйозні проблеми зі здоров'ям. Тарас Стадницький в інтерв'ю Славі Дьоміну говорить, що в нього вроджена вада серця, через що він 2017 року переніс операцію.

"Я проходив ВЛК від вересня 2022 року до травня 2023-го. У мене є документ про виключення з військового обліку. У мене вроджена вада серця була, потім 2017 року була операція на метральному клапані", - ділиться шоумен.

Реклама

Тарас Стадницький мав перенести операцію на серці ще у віці 33 років просто у свій день народження. Проте лікарі вирішили провести додаткові обстеження, які показали, що ще певний час актор може жити зі своїм метральним клапаном. Проте 2017 року його вже необхідно було замінити.

Тарас Стадницький / © скриншот з відео

Тарас Стадницький зазначає, що добре, що все склалось саме так. Якби йому раніше робили операцію, то вона була б відкритою, і на актора чекав тривалий час реабілітації. В артиста ж була мініінвазивна кардіохірургія, завдяки чому він вже через день міг ходити. Наразі Тарас Стадницький чудово почувається, проте йому треба регулярно обстежуватися у лікарів.

"Коли мені було 33 роки, мене мали оперувати. Мали робити відкриту операцію на серці. Вона потребує потім довгого відновлення. Просто в день операції зробили дообстеження і сказали трішки почекати. Краще походити зі своїм подовше, аніж ставити. Я ходив на обстеження і сказали, що вже треба робити операцію, але робили її мініінвазивно. Тобто робили надрізи. На другий день я вже ходив. Якщо була б відкрита операцію, то два місяці я б тільки лежав", - зазначив гуморист.

Нагадаємо, раніше піаніст Євген Хмара розповідав про серйозні проблеми зі здоров'ям у дружини. Негаразди почалися, коли обраниця музиканта була вагітна третьою дитиною.