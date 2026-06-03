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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1079
Час на прочитання
1 хв

Зірка "Ліги сміху" Веня одружився після шести років стосунків й показав свою дружину-красуню

Новоспечене подружжя показало щасливе фото у новому статусі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Олександр Венедчук з дружиною

Олександр Венедчук з дружиною / © instagram.com/ven4os

Український гуморист Олександр Венедчук, якого глядачі знають як ексучаника команди «Ветерани космічних військ» Веню, повідомив про важливі зміни в особистому житті.

Артист уперше одружився. Його обраницею стала дівчина на ім'я Карина, з якою він тривалий час перебував у стосунках. Радісною новиною гуморист поділився у своєму Instagram.

Олександр опублікував єдине, але дуже символічне фото з дружиною після реєстрації шлюбу. На знімку закохані демонструють обручки та щиро усміхаються. Для особливого дня молодята обрали невимушені образи: Веня постав перед камерою у сорочці, а Карина — у комфортному худі. Попри відсутність гучних святкувань, емоції молодят говорили самі за себе.

Олександр Венедчук з дружиною / © instagram.com/ven4os

Олександр Венедчук з дружиною / © instagram.com/ven4os

«Ну я вже що? Ну я вже все», — з гумором повідомив про свій новий статус артист.

Варто зазначити, що Веня завжди намагався тримати особисте життя подалі від сторонніх очей. Через це про його роман із Кариною відомо небагато. Втім, шанувальники знають, що пара була разом понад шість років, перш ніж наважилася узаконити свої стосунки.

Олександр Венедчук з дружиною / © instagram.com/ven4os

Олександр Венедчук з дружиною / © instagram.com/ven4os

Нагадаємо, нещодавно ведуча Таня Лі на тлі чуток про роман із продюсером Євгеном Фешаком розкрила правду і заінтригувала заявою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1079
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