Зірка "Ліги сміху" Веня вперше після крововиливу в мозок повернувся на сцену: "Дали повірити в себе"

Ветерани космічних військ / © instagram.com/veterany_kosmichnyh_viysk

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Український комік, зірка "Ліги сміху" Олександр Венедчук, він же Веня, уперше після крововиливу в мозок вийшов на велику сцену.

Артист, який майже пів року перебував на реабілітації, виступив з "Ветеранами космічних військ" у Палаці "Україна". Так, команда у повному складі 21 червня організувала благодійне шоу, потішивши фанів виступами у залі та на спеціальній трансляції. За словами Вені, спочатку прогнози лікарів були невтішними, але з часом його стан покращувався, тож він вийшов на сцену, за якою сумував.

"31.01.25 мене забрала "швидка" зі знімань шоу "Еліас". На той момент про варіанти того, що я повернусь на сцену взагалі не йшлося. "Будьте готові до того, що він вас узагалі не згадає…". 21.06.25 — Палац "Україна". Дякую вам велике за підтримку. Ви не дали мені зійти з розуму і знову повірити в себе. Моя повага. Вчора я нарешті відчув ті емоції, за якими так сумував", — повідомив Веня в Instagram.

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Ветерани космічних військ / © instagram.com/veterany_kosmichnyh_viysk

До слова, Веня став частиною великого благодійного шоу до п’ятиріччя YouTube-каналу "Ветерани космічних військ", завдяки чому вдалося зібрати чималу суму для допомоги українським захисникам. Команда продовжує збір. Їхня мета – сягнути позначки у два мільйони гривень і закупити на них 50 штук дронів і станцію керування.

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Кошмал повідомила, що захворіла, та назвала діагноз.