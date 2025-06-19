Зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий офіційно розлучився з дружиною через рік після одруження

Віктор Розовий із колишньою дружиною / © instagram.com/oliamerzlikina

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Зірка гумористичного проєкту "Ліга сміху" та ветеран ЗСУ Віктор Розовий офіційно розлучився з дружиною Ольгою Мерзлікіною.

Про це повідомила колишня обраниця коміка. Зокрема, Ольга опублікувала в Instagram-stories доволі промовисте фото. Вона показала свідоцтво про розірвання шлюбу з Віктором Розовим. Скоріш за все, подружжя вважається офіційно розлученим від 19 червня. Підписувати світлину Ольга Мерзлікіна не стала.

Свідоцтво про розлучення Віктора Розового та Ольги Мерзлікіної / © instagram.com/oliamerzlikina

До слова, пара одружилася у березні 2024 року. Саме після укладання шлюбу Віктор Розовий і розсекретив стосунки з Ольгою. Через декілька тижні після одруження гуморист отримав тяжку травму на фронті, що досі перебуває на реабілітації та пересувається на кріслі колісному. Ольга весь цей час була поруч та підтримувала чоловіка.

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Однак наприкінці травня Мерзлікіна шокувала новиною, що вони розлучаються. Причиною розриву вона назвала зради Розового. Ольга говорить, що чоловік мав романи на стороні ще до шлюбу і це, мовляв, тривало протягом двох років їхніх стосунків. А дізналася вона про зради саме після тяжкого поранення Віктора, коли оглядала особисті речі гумориста, які їй віддали. Мерзлікіна все ж таки вирішила не йти від чоловіка, але через рік зрозуміла, що не може пробачити зради.

Нагадаємо, нещодавно Віктор Розовий показував, як окупанти пишуть йому погрози. Гуморист з іронією відповів загарбникам.