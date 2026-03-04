Зірка "Ліги сміху" Володимир Черняк втретє став батьком та показав новонароджене маля

Володимир Черняк із дружиною / © instagram.com/cherniak_vv

Зірка "Ліги сміху", український гуморист Володимир Черняк втретє став батьком.

Радісною новиною комік поділився в Instagram-stories. Його дружина Юлія народила третю дитину. На світ з'явилась донечка подружжя. Дівчинка народилась 3 березня. Тим часом Володимир Черняк був у пологовому та підтримував дружину.

Гуморист вже й показав перші фото з новонародженою донькою. Комік поділився світлиною, на якій крихітне маля лежало в нього на грудях. При цьому обличчя дитини гуморист поки що тримає подалі від сторонніх очей. Окрім того, він не квапиться розсекречувати її ім'я.

Володимир Черняк із новонародженою донькою / © instagram.com/cherniak_vv

"3.03.2026. Мій світ та мій Всесвіт", - коротко підписав світлини гуморист.

Новонароджена донька Володимира Черняка / © instagram.com/cherniak_vv

До слова, для Володимира Черняка та його дружини ця дитина стала третю. Подружжя вже виховує сина та доньку.

