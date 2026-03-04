- Дата публікації
Зірка "Ліги сміху" Володимир Черняк втретє став батьком та показав новонароджене маля
Гуморист вже розсекретив стать дитини.
Зірка "Ліги сміху", український гуморист Володимир Черняк втретє став батьком.
Радісною новиною комік поділився в Instagram-stories. Його дружина Юлія народила третю дитину. На світ з'явилась донечка подружжя. Дівчинка народилась 3 березня. Тим часом Володимир Черняк був у пологовому та підтримував дружину.
Гуморист вже й показав перші фото з новонародженою донькою. Комік поділився світлиною, на якій крихітне маля лежало в нього на грудях. При цьому обличчя дитини гуморист поки що тримає подалі від сторонніх очей. Окрім того, він не квапиться розсекречувати її ім'я.
"3.03.2026. Мій світ та мій Всесвіт", - коротко підписав світлини гуморист.
До слова, для Володимира Черняка та його дружини ця дитина стала третю. Подружжя вже виховує сина та доньку.
