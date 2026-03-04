ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
250
Час на прочитання
1 хв

Зірка "Ліги сміху" Володимир Черняк втретє став батьком та показав новонароджене маля

Гуморист вже розсекретив стать дитини.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Володимир Черняк із дружиною

Володимир Черняк із дружиною / © instagram.com/cherniak_vv

Зірка "Ліги сміху", український гуморист Володимир Черняк втретє став батьком.

Радісною новиною комік поділився в Instagram-stories. Його дружина Юлія народила третю дитину. На світ з'явилась донечка подружжя. Дівчинка народилась 3 березня. Тим часом Володимир Черняк був у пологовому та підтримував дружину.

Гуморист вже й показав перші фото з новонародженою донькою. Комік поділився світлиною, на якій крихітне маля лежало в нього на грудях. При цьому обличчя дитини гуморист поки що тримає подалі від сторонніх очей. Окрім того, він не квапиться розсекречувати її ім'я.

Володимир Черняк із новонародженою донькою / © instagram.com/cherniak_vv

Володимир Черняк із новонародженою донькою / © instagram.com/cherniak_vv

"3.03.2026. Мій світ та мій Всесвіт", - коротко підписав світлини гуморист.

Новонароджена донька Володимира Черняка / © instagram.com/cherniak_vv

Новонароджена донька Володимира Черняка / © instagram.com/cherniak_vv

До слова, для Володимира Черняка та його дружини ця дитина стала третю. Подружжя вже виховує сина та доньку.

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Сагайдачна стала багатодітною матусею. Артистка 26 лютого в одному з пологових будинків Києва народила сина та вже показала перші фото з ним.

Дата публікації
Кількість переглядів
250
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie