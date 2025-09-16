Зірка "Ліги сміху" з Молдови Іван Люленов здивував за скільки часу вивчив українську

Іван Люленов / © instagram.com/ivanliulenov

Гуморист і співак Іван Люленов зізнався, за яких умов і скільки часу знадобилося, щоб почати вільно володіти українською мовою.

В Instagram-сторіз зірка закликав прихильників поставити йому декілька запитань й отримав одне про те, чи складно йому було вивчити українську та коли він це зробив. У відповідь артист заявив, що йому було досить легко й він оволодів мовою менше ніж за рік. Ймовірно такому швидкому результатові сприяли його друзі-українці та залученість до нашого інфопростору.

Водночас Іван додав: щоб писати красиво та небанально — потрібно трохи більше часу. За словами артиста, він і досі вчиться висловлювати свої думки більш доцільно.

"Щоб писати красиво, небанально і бути трохи глибшою людиною — думаю, досі вчуся", — зазначив гуморист.

