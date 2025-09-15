Олександр Степаненко / © instagram.com/stepanenko.dobriy.den

Відомий український комік та учасник "Ліги сміху" Олександр Степаненко розповів, скільки зараз складає його середній заробіток, а також згадав історію про свої кредити.

За словами гумориста, головні джерела доходу — це корпоративи, робота у проєктах. Середній гонорар за таку роботу складає приблизно півтори тисячі доларів. Загалом на місяць виходить приблизно п’яти тисяч доларів.

"Мені часто кажуть, що я недорогий артист, тому поступово піднімаю ціну. Але в середньому зараз маю по три-чотири корпоративи на місяць", — поділився Степаненко в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Попри стабільний дохід, артист додав, що і досі виплачує кредит за квартиру. Залишилося погасити близько семи тисяч доларів. Олександр наголосив, що на загальну суму неабияк вплинула інфляція.

"Загалом сума була чимала. Перший внесок я зробив сорок тисяч, ще сорок п’ять тисяч залишилося виплатити. Це все в доларах, коли курс був по шістнадцять. А потім долар злетів до сорока, і я сидів, чесно, трохи в шоці", — зізнався комік.

Втім, це був не єдиний кредит у житті Степаненка. Раніше він брав позику на будинок у Хмельницькому та закрив її навіть раніше строку. Тоді робота йшла легко, артист швидко набирав популярність та мав стабільні доходи. За словами Степаненка, саме завдяки такому рішенню він згодом переїхав до Києва.

