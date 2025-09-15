Зірка "Ліги сміху" зрадив свою вагітну дружину й розкрив подробиці: "Треба було нагулятися"

Олександр Степаненко з дружиною / © скриншот з відео

Відомий український комік та учасник "Ліги сміху" Олександр Степаненко, який нещодавно розкрив скандал з Олею Поляковою, пригадав непростий період у стосунках з дружиною Настею.

Так, гуморист пригадав за свої перші стосунки з Катею, які протривали сім з половиною років. Після них Олександр зустрів свою майбутню дружину Настю, якій на початку стосунків зрадив. Артист говорить, що так сталося через маленький проміжок між серйозними стосунками та бажання насолодитися увагою різних дівчат.

"Через що Катя (дівчина з перших серйозних стосунків — прим. ред.) не хотіла, що я йшов у гумор — доступність для інших дівчат. Звісно моїй дружині це не подобається. Багато є дівчат, які дозволяють собі трохи більше. І у нас конфлікти. Я мушу давати людям енергію: на корпоративах, виступах чи будь-де. Були випадки. Вона за нього знає. Я дуже шкодую. Це все знову ж таки про те, що мені не потрібно було остаточно сходитися з Катею того часу. Єдине, що мені треба було зробити — не стільки КВК того часу, а скільки нагулятися просто. З 19 до 26 років (був у перших стосунках з Катею — прим. ред.), потім був рік погуляти, бо я одразу зустрів Настю. Я був сім з половиною років вірним", — зізнався зірка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Як виявилося, інцидент трапився 12 років тому, коли Настя була вагітна первістком. Степаненко зізнався їй у зраді та шкодує про минулий вчинок. У результаті, за словами коміка, рівень довіри теперішньої дружини до нього значно впав. Проте він зізнається, що докладає максимум зусиль, аби назавжди бути поруч з коханою та виховувати спільних синів.

"На початку стосунків я вів себе не дуже, я зраджував. І вона дізналася про це, коли була вагітна. Дуже шкодую. Вона мене дуже любила. А я зірвався з ланцюга. Зараз розумію, що дуже погано вчинив. Це вплинуло на наші стосунки. Був флірт і це ьеж давало трохи по стосунках. Зараз максимально стараюсь, бо я вже досить її наображав. Вона не заслуговує всього того, що було. Але я дуже її люблю, готовий на всі речі, щоб все було гаразд. Щиро вірю, що це назавжди", — підкреслив артист.

