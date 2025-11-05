Зірка "Людей Ікс" Фамке Янссен, ймовірно, відвідає Росію: в чому причина

Фамке Янссен / © Associated Press

Нідерландська акторка та модель Фамке Янссен, яку знають за роллю Джин Ґрей у франшизі "Люди Ікс", може відвідати Росію.

Зірку запросили стати гостею московського фестивалю "Comic Con Игромир 2025", що запланований на 12–14 грудня. Про участь Янссен організатори оголосили 5 листопада — у день її народження. Вони заявили, що акторка буде присутня протягом усіх трьох днів події, візьме участь у публічному виступі, автограф-сесії та спілкуванні з відвідувачами.

Втім, ані сама акторка, ані її представники поки не підтвердили майбутній візит до Москви. Нагадаємо, Янссен здобула світову популярність завдяки фільмам "Люди Ікс", "Золоте око", "Заручниця" та "Знято напругу".

До речі, вона не єдина іноземна гостя, запрошена на "Comic Con Игромир". Раніше організатори повідомили, що на подію також приїде художник Marvel Comics із Хорватії Есад Рібіч.

