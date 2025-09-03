Зірка "Людини-павука" Том Голланд відверто розповів про свої невиліковні розлади

Том Голланд / © Associated Press

Зірка фільму "Людина-павук", британський актор Том Голланд зізнався, що має невиліковні розлади.

Знаменитість страждає від дислексії. Це неврологічний стан, при якому людина, в якої нормальний інтелект, немає проблем із зором чи слухом, складно опановує читання та писання. Окрім того, у Тома Голланда діагностували розлад дефіциту уваги та гіперактивності (РДУГ), пише IGN. Пацієнти з таким синдромом мають труднощі з концентрацією, непосидючість та імпульсивну поведінку. Ці розлади не лікуються повністю, але їхній прояв можна контролювати за допомогою спеціального лікування.

Том Голланд говорить, що під час підготовки до нової ролі через дислексію та РДУГ може відчувати певні труднощі. Також актор переконаний, що від дитинства треба займатися творчістю та вчитися нестандартно підходити до різних ситуацій. За словами знаменитості, це краще впливає на розвиток у цілому.

"У мене РДУГ і дислексія, і іноді, коли хтось дає мені чисте полотно, я почуваюся трохи лякаюче. З подібними труднощами доводиться стикатися під час створення персонажа. Тому будь-який спосіб взаємодії з чимось, що спонукає вас, у молодості чи дорослому віці, виявляти творчий підхід, мислити нестандартно та вносити зміни, які можуть бути в інструкції чи не бути, сприяє здоровій творчості. І я думаю, що чим більше ми робитимемо подібні речі, тим краще", - говорить актор.

Нагадаємо, нещодавно українська танцівниця Олена Шоптенко розповіла про розлад в її 7-річного сина. У хлопчика є проблеми з поведінкою та проявом емоцій.