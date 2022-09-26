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Зірка "Людей Ікс" Шрайбер поділився фото з біженцями і нагадав про незаконне вивезення українців до РФ

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Зірка "Людей Ікс" Шрайбер поділився фото з біженцями і нагадав про незаконне вивезення українців до РФ

Лієв Шрайбер / Фото: Associated Press

Голлівудський актор Лієв Шрайбер знову звернув увагу на проблеми українських біженців.

Зірка кіно Лієв Шрайбер одним із перших підтримав Україну у війні з Росією та продовжує допомагати нашому народу. Голлівудський актор у своєму Instagram розмістив фото із українськими жінками та чоловіками, які разом із дітьми були вимушені покинути дім через російську агресію.

© instagram.com/lievschreiber
Фото: instagram.com/lievschreiber

Шрайбер нагадав про проблеми біженців, а також закликав світ звернути увагу на те, що українців незаконно вивозять з окупованих територій до Росії. 

© instagram.com/lievschreiber
Фото: instagram.com/lievschreiber

"Віцепрем'єр-міністр України з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що близько 1,5 млн громадян України, переважно жінки та діти, наразі перебувають у Росії без можливості повернутися додому, а їхні родичі не можуть зв’язатися з ними. "Сьогодні як ніколи важливо використовувати всі доступні міжнародні інструменти для захисту основних прав людини та подвоїти наші спільні зусилля щодо запобігання насильницької експлуатації громадян України", — сказала вона під час заходу, присвяченого боротьбі з торгівлею людьми, у рамках Генеральної асамблеї ООН", - написав під світлинами Шрайбер. 

© instagram.com/lievschreiber
Фото: instagram.com/lievschreiber

Нагадаємо, Лієв Шрайбер на власні очі бачив те, що відбувається в Україні під час війни - голлівудський актор побував у Бородянці та зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

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