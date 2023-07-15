Зірка "Людей Ікс" Лієв Шрайбер таємно одружився зі своєю вагітною дівчиною - ЗМІ

Голлівудський актор Лієв Шрайбер та його вагітна дівчина, "Міс Південна Кароліна" Тейлор Нейсен зіграли таємне весілля.

55-річний актор та його 31-річна кохана офіційно стали чоловіком та дружиною після п'яти років стосунків. Радісну новину про новий статус пари повідомив інсайдер виданню Daily Mail.

Лієв та Тейлор влаштували закриту церемонію просто на задньому дворі резиденції Монтаук на березі океану. Таємне весілля відбулося 4 липня. Серед гостей були присутні друзі та рідні молодят, а також діти Шрайбера від попередніх стосунків з Наомі Воттс - 16-річний Саша та 15-річний Кай.

"Вони не хотіли великої метушні, тому що Тейлор готується народжувати. Вони хотіли народити дитину як чоловік і дружина", - поділився інсайдер.

Лієв Шрайбер та Тейлор Нейсен / Фото: instagram.com/taylorneisen

Нагадаємо, що стосунки Шрайбера та Нейсен почалися 2018 року. Тривалий час закохані приховували свій роман від оточуючих, але 2019 року розсекретили стосунки і почали жити разом. У квітні 2023 року стало відомо, що 31-річна дівчина актора вагітна первістком.

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