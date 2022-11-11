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Зірка "Людей Ікс" Лієв Шрайбер відреагував на звільнення Херсона від російських окупантів

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
2208
Час на прочитання
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Зірка "Людей Ікс" Лієв Шрайбер відреагував на звільнення Херсона від російських окупантів

Лієв Шрайбер в Бородянці / Фото: Associated Press

Актор поширив допис у соцмережах.

Зірка Голлівуду Лієв Шрафбер відреагував на звільнення українського Херсона від російських окупантів. 

На своїй сторінці в Instagram актор поділився скріншотом статті одного із іноземних видань, у якій йшлося про те, що у місті вже замайоріли синьо-жовті прапори. 

"Слава Україні", - підписав кадр Шрайбер. 

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни в Україні зірка фільму "Люди Ікс" підтримав народ України. Спочатку Шрайбер займався волонтерством та навіть готував борщ для біженців. Також голлівудський актор відвідав звільнену від окупантів Бородянку та закликав світ звернути увагу на проблеми українських біженців.

Раніше Ліжв Шрайбер зустрівся із українським боксером Олександром Усиком у Нью-Йорку.

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Дата публікації
Перегляди
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