Зірка "Людей Ікс" Лієв Шрайбер втретє став батьком та показав новонароджену дитину

Знаменитість вже розсекретив стать та ім'я третьої дитини.
Голлівудський актор Лієв Шрайбер та його обраниця, "Міс Південна Кароліна" Тейлор Нейсен, стали батьками.
У пари народилася донька ще 27 серпня, утім лише зараз Лієв повідомив про це особисто у своєму Instagram. Актор опублікував два фото. На одному знімку донечка крихітною ручкою тримає тата за палець, а на наступному кадрі Шрайбер показав маленьку ніжку дівчинки.
До слова, знаменитість вже й розсекретив ім'я третьої дитини. Лієв та Тейлор назвали доньку Гейзел Бі.
"Такий щасливий, що Гейзел Бі нарешті з'явилася на світ. Вона народилася рано-вранці 27 серпня. Мама і дитина дуже щасливі і здорові. Дякую всім за любов і підтримку", - поділився актор.
Зазначимо, для Тейлор Нейсен це перша дитина, водночас для Лієва Шрайбера – третя. Від попередніх стосунків з акторкою Наомі Воттс актор виховує доньку Сашу та сина Семюеля.
З Тейлор Нейсен знаменитість перебуває у стосунках вже понад п'ять років. У липні 2023 року закохані зіграли таємне весілля та офіційно стали чоловіком та дружиною.
Нагадаємо, нещодавно українська співачка Співачка СолоХа вдруге стала мамою. Артистка вже показала перше фото немовляти.
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