Зірка "Людей Ікс" Шрайбер побував на криголамі України і заговорив українською: "Путін – придурок"

Голлівудський актор Лієв Шрайбер випадково побував на криголамі України, де заговорив українською мовою.

Як йдеться у повідомленні "Національного антарктичного наукового центру" у Facebook, зірка "Людей Ікс" випадково потрапив на "Ноосферу". Лієв саме перебував у круїзі Антарктикою. В районі острова Кінг Джордж знаменитість побачив український криголам та захотів зустрітися з екіпажем.

Лієв Шрайбер на українському криголамі / Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Шрайбер, який є амбасадором урядової платформи United24, зв'язався з судном та після отриманого від капітана Олександра Гришка дозволу піднявся на борт.

"Звісно, головною темою короткого спілкування стала повномасштабна війна в Україні та можливість нашої держави навіть в таких умовах розвивати науку й антарктичні дослідження", - йдеться в повідомленні "Національного антарктичного наукового центру".

Лієв Шрайбер на українському криголамі / Фото: facebook.com/AntarcticCenter

До речі, Лієв Шрайбер залишив екіпажу судна приємну згадку. Актор написав українською мовою записку, в якій висловив своє захоплення українцями. Окрім того, знаменитість зробив послання для кривавого диктатора путіна - послав його.

"Капітану Гришку та екіпажу "Ноосфери" дякую за гостинність, але більше за те, що ви так гордо підняли прапор і нагадали світові, наскільки ми сильні разом. Путін – придурок!", - йшлося в повідомленні актора.

Записка Лієва Шрайбера / Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Нагадаємо, Лієв Шрайбер ще від початку повномасштабної війни підтримує Україну у війні з Росією. Свою підтримку актор показує не лише словами, але й діями. 2022 року зірка Голлівуду допомагав українським біженцям у Польщі, а також приїжджав до України. Окрім того, Лієв Шрайбер став амбасадором урядової платформи United24 у напрямку "Медична допомога".

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