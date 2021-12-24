Зірка "Людини-павука" шокував схудненням на 50 кіло: фото до і після

Зірка "Людини-павука" шокував схудненням на 50 кіло: фото до і після

Джейкоб Баталон поділився секретом неймовірного схуднення.

Американський актор Джейкоб Баталон приголомшив неймовірним схудненням.

Так, 25-річний знаменитість, який зіграв кращого друга Пітера Паркера у фільмах "Людина-павук", скинув 50 кілограмів. Як розповів артист виданню Men's Health, його трансформація почалася наприкінці 2019 року, після проблем зі здоров’ям, які були пов’язані із вагою. Так, молодику складно було працювати на знімальному майданчику і він ледве міг підніматися сходами, не захекавшись. Також Баталон не міг дивитися на себе у дзеркало.

Джейкоб Баталон 2019 року / Associated Press

"Якось я побачив себе без сорочки. Це було смішно. Я не міг повірити, що дозволив собі зайти так далеко", – зізнався він.

Джейкоб Баталон до схуднення / Associated Press

Тож, протягом 2020-го Баталон почав тренуватися по 90 хвилин 6 днів на тиждень та правильно харчуватися.

Зараз знаменитість має такий вигляд:

Джейкоб Баталон після схуднення / Associated Press

Джейкоб Баталон після схуднення (2021 рік) / Associated Press

Актор зізнався, що спорт не лише поліпшив його фігуру, а й допомагає впоратися з гнівом.

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