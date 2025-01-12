Зірка "Людини-павука" Том Голланд назвав одну умову, за якої покине акторство: "Зникну з радарів"

Британський актор Том Голланд на тлі заручин із Зендеєю заінтригував своєю майбутньою кар'єрою.

Знаменитість переконаний, що рано чи пізно настане той момент, коли він зникне з великих екранів. Актор каже, що цьому сприятиме поява дітей, для яких він присвятить свій час. До того ж, крім виховання малюків, Том планує зануритися у спорт і грати в гольф.

"Коли в мене з’являться діти, ви більше не побачите мене в кіно. Батьківство і гольф. Просто зникну з радарів", - зізнався Голланд в інтерв'ю Men’s Health.

Том Голланд з нареченою Зендеєю / Фото: Associated Press

Що ж до гарного фізичного стану, то крім спорту, у Тома вибудувалася ще одна корисна звичка. Він декілька років як після своєї залежності повністю відмовився від вживання алкоголю. І за цим, пояснює зірка, стоїть лише його сила волі.

"Я доволі рішуча людина. Якщо я щось вирішив, то йтиму до кінця. Я багато чому навчався у близьких: сім’ї, друзів, старих та нових колег і навіть у незнайомців, які ведуть тверезий спосіб життя", - пояснив актор.

Нагадаємо, нещодавно батько Тома Голланда розкрив, як його син незвично зробив пропозицію своїй обраниці Зендеї.

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