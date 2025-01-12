Зірка "Людини-павука" Том Голланд назвав одну умову, за якої покине акторство: "Зникну з радарів"

Актор зізнався, що згодом прагне присвятити час лише родині.
Британський актор Том Голланд на тлі заручин із Зендеєю заінтригував своєю майбутньою кар'єрою.
Знаменитість переконаний, що рано чи пізно настане той момент, коли він зникне з великих екранів. Актор каже, що цьому сприятиме поява дітей, для яких він присвятить свій час. До того ж, крім виховання малюків, Том планує зануритися у спорт і грати в гольф.
"Коли в мене з’являться діти, ви більше не побачите мене в кіно. Батьківство і гольф. Просто зникну з радарів", - зізнався Голланд в інтерв'ю Men’s Health.
Що ж до гарного фізичного стану, то крім спорту, у Тома вибудувалася ще одна корисна звичка. Він декілька років як після своєї залежності повністю відмовився від вживання алкоголю. І за цим, пояснює зірка, стоїть лише його сила волі.
"Я доволі рішуча людина. Якщо я щось вирішив, то йтиму до кінця. Я багато чому навчався у близьких: сім’ї, друзів, старих та нових колег і навіть у незнайомців, які ведуть тверезий спосіб життя", - пояснив актор.
Нагадаємо, нещодавно батько Тома Голланда розкрив, як його син незвично зробив пропозицію своїй обраниці Зендеї.
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