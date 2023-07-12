Зірка "Людини-павука" Том Голланд вперше розповів, як боровся з алкогольною залежністю

Зірка фільму "Людина-павук: Далеко від дому", британський актор Том Голланд вперше розповів, як боровся з алкогольною залежністю.

Знаменитість зрозумів, що має проблеми зі зловживанням алкоголю після Різдва 2021 року, коли він на свято випив чимало зайвого. Тож січень 2022 року Голланд вирішив провести у тверезості. Однак, як виявилося, це було не так легко. Актор зізнався, що постійно думав про те, щоб випити спиртного.

"Все, про що я міг думати, — це випити. Це все, про що я міг думати. Це мене дуже налякало. Я просто подумав: "Ого, можливо, я маю невеличку проблему з алкоголем", - розповів актор у подкасті On Purpose With Jay Shetty.

Том Голланд / Фото: Associated Press

Голланд зізнався, що вирішив "покарати себе" та протриматися ще й лютий без алкоголю. Однак і це виявилося складно. Знаменитість почувався пригніченим, йому хотілося випити. Щоб позбутися нав'язливих думок про алкогольну залежність Голланд не дозволяв собі пити ще пів року. Без спиртних напоїв артист зрозумів, що почувається набагато краще. Актор став здоровішим, більш стресостійким, його сон став міцнішим. Врешті зірка Голлівуду зрозумів, що без алкоголю його життя стало набагато кращим, тож він відмовився від шкідливої звички.

"Я був найщасливішим, аніж коли-небудь у своєму житті. Я краще спав, міг краще долати проблеми. Те, що відбувалося на зніманнях і зазвичай гнівало мене, я сприймав спокійно. У мене була така ясність розуму. Я почувався здоровішим, більш підтягнутим... Я просто сказав собі: "Чому я раб цього напою? Чому я так одержимий ідеєю випити цей напій?" – пригадав актор.

Том Голланд / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно співачка Настя Каменських розповіла про проблеми з алкоголем. Спиртні напої артистка почала вживати, аби забутися.

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