Зірка Marvel Кріс Гемсворт призупиняє кар'єру у кіно через невтішні прогнози лікарів

Зірка кіновсесвіту Marvel Кріс Гемсворт повідомив про наміри призупинити свою кар'єру через проблеми зі здоров'ям.

Нещодавно актор дізнався, що має схильність до хвороби Альцгеймера, яка уражає роботу головного мозку. Про це Крім дізнався під час знімань документального серіалу Limitless, у якому він перевіряв на що здатна людина на піку своєї фізичної форми.

Так, "Тор" дізнався, що має ген одразу дві гену APOE4, який і відповідає за схильність людини до хвороби. Втім, як додав Кріс, виявлені гени ще не означають наявність захворювання, а лише збільшують його ймовірність у майже 10 разів. Про це актор розповів у інтерв'ю Vanity Fair.

Кріс Гемсворт у ролі Тора / Фото: Marvel

Зараз зірка кіно бере участь у зніманнях ще одного проєкту, але після його завершення планує взяти невеличку паузу у кар'єрі та присвятити більше час родині.

"Тепер, коли я закінчу роботу, де в мене вже був підписаний контракт, я поїду додому і буду мати достатньо часу, аби просто розслабитися. Я хочу побути з дітьми, побути із дружиною", - зазначив Кріс.

Нагадаємо, що 2019 року Кріс Гемстворт вже заявляв про те, що хоче приділяти більше уваги родині та ставив кар'єру на "стоп".

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